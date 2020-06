Mancini: “Inter, critiche a Conte eccessive! Corso un grande, mi dispiace”

Mancini è stato ospite di “Dribbling” su “Rai Due” (vedi prima parte). Il CT dell’Italia si è espresso sulla Serie A, commentando le critiche all’Inter di Conte e alla Juventus per la Coppa Italia. Poi il cordoglio per la morte di Corso

PAROLA AL CT – Così Roberto Mancini: «Se ho ritenuto eccessive le critiche ad Antonio Conte? Io credo che sia un po’ tutto eccessivo adesso. Le squadre hanno ripreso da poco, dopo una sosta di tre mesi difficilissima. I giocatori si sono allenati anche poco. Era normale che non fosse semplice per nessuno, per la Juventus che è la squadra più forte o l’Inter. Hanno bisogno di un po’ di tempo. Credo che ci vogliano quattro o cinque partite almeno perché i giocatori entrino in condizione. Spero che nell’arco di un paio di settimane un po’ di tifosi possano andare allo stadio, giocare con loro è un’altra cosa. La Juve è in testa, forse poteva avere qualche punto in più ma va dato merito anche alla Lazio. Ci vuole tempo, questo è difficile per noi italiani. Mario Corso? Fa dispiacere a tutti noi, è stato tra i più grandi giocatori italiani della grande Inter. Che riposi in pace».