Cavani non “segue” Leonardo: addio al PSG! Niente Champions League

Cavani non la pensa come Leonardo. Il direttore sportivo del PSG si augurava di trattenere l’ex attaccante del Napoli, accostato anche all’Inter, per la Champions League ad agosto (vedi articolo). Secondo RMC Sport, però, l’uruguayano lascerà i parigini alla naturale scadenza del contratto

SUBITO ADDIO – Edinson Cavani lascia subito il PSG. Lo riporta il canale francese RMC Sport, che annuncia il mancato accordo tra le parti per prorogare il contratto fino al termine della stagione. Il numero 9 dei parigini, quindi, dirà addio il 30 giugno e non disputerà la Champions League contrariamente agli auspici di Leonardo. Il Matador, di conseguenza, rimarrà da subito in attesa di notizie sulla sua prossima squadra. Come noto, anche l’Inter è stata accostata all’attaccante ex Palermo e Napoli per un eventuale ritorno in Serie A. Anche Thomas Meunier, terzino destro belga, seguirà le orme di Cavani.