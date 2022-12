Lukaku, col Sassuolo il tagliando per Inter-Napoli. E il suo partner? − CdS

Meno nove giorni alla ripartenza del campionato, Inter-Napoli è praticamente alle porte. Lukaku lavora duro per rientrare a pieno regime per il 4 gennaio e contro il Sassuolo in amichevole può ancora testare il suo stato di forma

ULTIMI GIORNI − Romelu Lukaku ha grandissime chance di giocare da titolare alla prima del 2023: Inter-Napoli. Il tagliando decisivo sarà contro il Sassuolo giovedì 29 dicembre a Reggio Emilia. Dopo gli oltre 80′ con la Reggina, conditi anche da un gol, per Big Rom è arrivato un ultimo test per capirne il definitivo stato di forma prima della ripartenza ufficiale. Chi sarà il suo partner? Il candidato numero uno è Edin Dzeko. Il bosniaco non ha partecipato al Mondiale in Qatar con la sua Bosnia e ha lavorato per tutto il tempo con l’Inter. Sarà lui la vera certezza offensiva in attesa che si riformi la Lu-La.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno