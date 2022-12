Inter, andamento dei prestiti: Mulatteri fa +4 e +3 col Frosinone!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti in Serie B, scendendo in campo anche nel Boxing Day del 26 dicembre. Nell’ultimo turno Samuele Mulattieri strappa la copertina a tutti.

RIEPILOGO PRESTITI – Tra i giocatori di proprietà Inter in prestito in Serie B, Samuele Mulattieri è il protagonista assoluto. L’attaccante del Frosinone firma il gol del vantaggio contro la Ternana e serve l’assist per il 2-0 di Roberto Insigne. I ciociari vincono 3-0 e si fregiano così del titolo di Campione d’Inverno del campionato cadetto. Il vantaggio è tuttavia di soli tre punti sulla Reggina di Giovanni Fabbian. Che contro l’Ascoli entra nell’azione del gol vittoria. Si accontentano invece di scampoli di partita Marco Pompetti del Südtirol, Franco Carboni del Cagliari ed Eddie Salcedo del Bari. Con quest’ultimo fermato dal portiere avversario Josep Martinez con un miracolo in pieno recupero, per il colpo di testa che sarebbe potuto valere il 2-2.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Ternana 3-0: titolare, sostituito al 76′, 1 gol e 1 assist

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Cosenza 2-0: in panchina, subentra all’82’

GIOVANNI FABBIAN (C) – Ascoli-Reggina 0-1: titolare, sostituito al 76′

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Modena 0-2: in panchina, subentra al 77′

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Genoa 1-2: in panchina, subentra al 72′