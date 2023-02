Lukaku, gol col Porto cambia prospettive! Futuro all’Inter possibile – CdS

Il gol di Romelu Lukaku al Porto potrebbe aver cambiato le prospettive sul suo futuro. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la permanenza del belga all’Inter è possibile

CAMBIO – Romelu Lukaku ha segnato il gol che ha deciso Inter-Porto. Un gol pesante e che potrebbe cambiare le prospettive future dell’attaccante belga. Causa infortuni “Big Rom”, in questa stagione, non era ancora riuscito a dare un segnale. Contro i portoghesi, mercoledì sera, Lukaku potrebbe aver cambiato le prospettive della stagione e del suo futuro. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, le sfide con Bologna, Lecce e Spezia saranno utili all’attaccante a recuperare la piena forma per arrivare al top per il ritorno col Porto. In caso di qualificazione ai quarti di Champions League, e conseguente incasso di 20 milioni, il club nerazzurro potrebbe sciogliere le riserve sul futuro del belga e tornare a trattare il rinnovo del prestito col Chelsea.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno