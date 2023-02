Marinozzi: «Onana? Portiere completo, mi piace. All’Inter anche più lucido»

Marinozzi si esprime su Onana, autore di una prestazione super in Inter-Porto. Il giornalista apprezza le doti del portiere camerunese e parla anche del suo atteggiamento

GRANDE PORTIERE − Andrea Marinozzi, a Sky Sport, ha parlato del portiere nerazzurro: «Onana? Il confronto a distanza con Dzeko e la doppia parata i suoi momenti clou! Portiere molto importante per la manovra dell’Inter, è completo. Aiuta la squadra, in certi casi mi è sembrato poco lucido in alcune situazioni sia all’Ajax che in Nazionale. Va inquadrato, è un po’ esuberante. Ma all’Inter si sta comportando bene. A me piace tanto come portiere, è moderno e sa fare tutto».