Lautaro Martinez: «Rinnovo ai dettagli! Grande gara del Verona»

Lautaro Martinez aggiorna sul suo rinnovo di contratto con l’Inter e poi molto sportivo fa i complimenti anche al Verona. Le sue parole dopo il 2-1 di San Siro.

VICINI − Intercettato da Sportitalia, Lautaro Martinez si è espresso così nel post partita di Inter-Verona: «Un anno fantastico per me e per tutta la mia famiglia, ci è mancato un pezzo a Istanbul però siamo cresciuti tantissimo e per allungare il contratto con l’Inter manca poco, questione di dettagli. A gennaio? Non lo so, però adesso stiamo parlando e siamo sulla strada giusta».

VITTORIA DIFFICILE − Lautaro Martinez sulle ultime due uscite: «Sicuramente le ultime due partite sono state difficili, in entrambe eravamo in vantaggio 1-0. Affrontare una squadra come il Genoa in trasferta è difficile per tutti, oggi il Verona ha fatto una grande gara e ci ha messo in difficoltà. Noi non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, ma l’importante è vincere anche così le partite. Noi pensiamo a noi stessi, dobbiamo continuare su questa strada».