Lautaro Martinez, l’Inter accelera per il rinnovo: incontro in vista? – CdS

L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, i nerazzurri potrebbero incontrare presto l’entourage del calciatore per trattare il prolungamento del contratto

AL LAVORO – L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez. Il rinnovo dell’argentino, in casa nerazzurra, è diventato una priorità, anche alla luce della partenza di Lukaku direzione Chelsea. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” Lautaro è felice di rimanere a Milano, tanto che, in accordo con l’Inter, sono state rispedite al mittente le offerte di Tottenham ed Arsenal arrivate la scorsa settimana. Già la prossima settimana, riferisce il quotidiano, potrebbe esserci un incontro tra Alejandro Camano, agente del calciatore, e la dirigenza dell’Inter.

RICHIESTE – Lautaro Martinez, allo stato attuale, guadagna circa 3 milioni netti. Con i precedenti agenti del calciatore l’Inter aveva raggiunto l’intesa per un rinnovo sulla base di 4,5 milioni + bonus. Accordo che andrà ridiscusso: l’argentino, alla luce della vittoria dello scudetto e della Copa America, punta a 6 milioni netti. Troppi per l’Inter: non per il valore di Lautaro, ma per lo stipendio al lordo che genererebbe un contratto con queste cifre. La volontà di entrambe le parti, però, è quella di trovare un’intesa in tempi brevi.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport