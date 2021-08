Dumfries, scelto il numero di maglia all’Inter. In giornata l’ufficialità? – CdS

Sul “Corriere dello Sport” si parla di Denzel Dumfries. L’esterno, in attesa dell’ufficialità del suo passaggio all’Inter, ha già scelto il numero di maglia per la sua nuova avventura

SCELTA – Denzel Dumfries è in attesa dell’ufficialità del suo passaggio all’Inter. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” bisogna definire ancora qualche dettaglio con il PSV e, soprattutto, il calciatore non ha ancora completato del tutto le visite mediche per l’idoneità sportiva: iter che verrà completato, secondo il quotidiano, stamani al CONI. Nel frattempo, l’olandese, secondo il quotidiano, ha già scelto il numero di maglia per la sua nuova avventura: si tratta del 2, appartenente nello scorso campionato ad Hakimi.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport