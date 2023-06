Koulibaly, offerte ufficiali dall’Arabia Saudita. Inter ancora vigile

Kalidou Koulibaly è la priorità in casa Inter per sostituire Milan Skriniar, ma c’è concorrenza sul calciatore del Chelsea ed ex Napoli. Lo conferma Fabrizio Romano su Twitter.

CONCORRENZA – L’agente di Kalidou Koulibaly Fali Ramadani sta portando offerte ufficiali al Chelsea da alcuni club dell’Arabia Saudita. Il calciatore non ha ancora deciso nulla, ma se ne parlerà nei prossimi giorni del suo futuro. L’Inter ancora vuole il difensore per sostituire Milan Skriniar, promesso sposo del PSG. Fabrizio Romano conferma le ultime voci di mercato sull’ex Napoli, che però probabilmente non potrà arrivare a Milano con la formula del prestito.