Inzaghi succede a Spalletti: va a lui il premio ‘Enzo Bearzot’! Le motivazioni

Inzaghi è il vincitore della tredicesima edizione del premio Nazionale ‘Enzo Bearzot”. L’allenatore dell’Inter, primo in classifica e che mercoledì prossimo affronterà l’Atletico Madrid con la possibilità di approdare ai quarti di finale di Champions League, succede a Luciano Spalletti: di seguito le motivazioni del premio

VINCITORE – Simone Inzaghi è il vincitore della 13ª edizione del premio nazionale ‘Enzo Bearzot’. Il tecnico dell’Inter, finalista della passata edizione di Champions League e in testa al campionato di Serie A, succede nell’albo d’oro al Ct azzurro Luciano Spalletti, aggiudicandosi il premio promosso dall’Unione Sportiva ACLI e dalla FIGC.

Inzaghi vince il premio Bearzot: premiazione fissata per il 22 aprile. Di seguito le motivazioni

L’annuncio, come da tradizione, è stato dato oggi pomeriggio nella sala ‘Paolo Rossi’ della Federcalcio, dopo che in mattinata, presso la sede Acli di Roma, la giuria presieduta dal presidente federale Gabriele Gravina e dal numero uno dell’Us Acli Damiano Lembo aveva scelto di assegnare il riconoscimento all’allenatore nerazzurro, che sarà premiato lunedì 22 aprile (diretta su Rai Sport) nel Salone d’Onore del CONI. La giuria ha assegnato il premio speciale alla carriera a Livio Berruti, ex velocista azzurro e oro olimpico nei 200 metri ai Giochi Olimpici di Roma ’60.

“Tecnico duttile e pragmatico – si legge nella motivazione del premio – Simone Inzaghi alimenta la costanza dei successi delle sue squadre con un calcio brillante e propositivo che nell’esperienza all’Inter ha trovato vette altissime. Accomunato ad Enzo Bearzot dalla serietà caratteriale e dall’avere coronato in panchina il percorso di crescita nel calcio dopo la carriera in campo, Inzaghi lo ricorda anche nella gestione del cosiddetto spogliatoio con una leadership allo stesso tempo severa e paternamente affettuosa. Caratteristica che – come fu per il Vecio – è fondamentale per i suoi risultati”.