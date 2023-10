Inzaghi, quali scelte verso Inter-Bologna? Mini-rebus in attacco

L’Inter, dopo la convincente vittoria sul Benfica, è attesa dalla sfida di campionato contro il Bologna. Inzaghi, per il match di San Siro, ha un dubbio per quanto riguarda l’attacco

SCELTE? – L’Inter si prepara alla sfida di sabato contro il Bologna. I nerazzurri, dopo la bella vittoria sul Benfica in Champions League, devono riprendere la marcia in campionato e lo faranno, probabilmente, senza l’eroe della sfida contro i lusitani: Thuram, l’autore del gol vittoria, è uscito dal campo acciaccato. Nulla di preoccupante ma l’assenza di Arnautovic chiama prudenza. Anjche per la logica delle rotazioni è possibile presumere che contro la squadra di Thiago Motta, dal 1′, scenderà in campo Sanchez in coppia con Lautaro Martinez con il francese pronto ad entrare in caso di necessità. Una scelta quasi-obbligata per Inzaghi che deve ragionare sul lungo termine: al rientro dalla sosta il calendario dei nerazzurri sarà durissimo e la presenza di Thuram al massimo della forma sarà fondamentale.

ALTRI RUOLI – Nelle altre zone del campo è probabile che qualcuno degli uomini chiave possa rifiatare, almeno inizialmente, contro il Bologna: da Pavard passando per Dimarco fino ad arrivare a Dumfries. Possibile rientro in campo per Cuadrado, già in panchina contro il Benfica e per Frattesi, che potrebbe accomodarsi in panchina contro il Bologna e trovare minuti a gara in corso. La cosa fondamentale, come sempre, sarà approcciare al meglio il match: chiudere in testa alla classifica anche questo segmento di stagione lancerebbe un ulteriore segnale al campionato.