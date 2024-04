Inzaghi, non solo successi in campo! Quanti incassi per l’Inter – TS

Inzaghi si sta facendo notare non solo per i successi in campo. Con il tecnico l’Inter ha visto crescere i propri incassi derivanti dalla partecipazione alle coppe e non solo: l’analisi di Tuttosport

INCASSI – Inzaghi all’Inter non sta avendo successo solo sul campo. Anche fuori il tecnico, con i risultati ottenuti, sta dando una mano ai conti dell’Inter. Secondo l’analisi di Tuttosport il tecnico ha già fatto incassare ben 460 milioni: ben 270 solo nella scorsa stagione, grazie alla cavalcata in Champions League conclusasi con la finale ed il secondo posto alle spalle del Manchester City. Il tecnico, con la vittoria sull’Empoli, ha garantito la matematica qualificazione alla prossima Champions League che garantisce l’ingresso di 50 milioni. Poi c’è l’approdo agli ottavi dell’ultima Champions, che ha portato alla società circa 40 milioni di ricavi. Il probabile scudetto porterebbe circa 20 milioni in più rispetto al terzo posto della scorsa stagione in campionato Da non dimenticare, inoltre, il successo nella Supercoppa Italiana che vale 8 milioni. Il conto totale per la stagione attuale dovrebbe attestarsi sui 190 milioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi