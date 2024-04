Zielinski l’arma di Calzona: last dance prima di volare all’Inter − CdS

Ora Piotr Zielinski potrebbe diventare l’arma a sorpresa di Francesco Calzona per questo delicato finale di stagione. Prima di andare all’Inter, sottolinea il Corriere dello Sport, proverà ad aiutare i suoi.

RIECCOLO − Da emarginato e panchinaro, a sorpresa in campo e arma in più per il Napoli. Zielinski, che in estate andrà all’Inter da svincolato, può rivelarsi una carta molto importante per il tecnico azzurro, Francesco Calzona, in questo finale di stagione. Contro l’Atalanta, nonostante il pesante passivo di 3-0, Zielinski è entrato col piglio giusti colpendo anche un palo che poteva riaprire la partita. Sottolinea il Corriere dello Sport, prima di volare a Milano per diventare dal 1° luglio un giocatore nerazzurro, il nazionale polacco farà il suo last dance per salutare i tifosi con dignità e orgoglio. Inoltre, a giugno andrà in Germania per giocarsi l’Europeo con la sua Polonia. Un motivo in più arrivare alla kermesse con maggior fiducia e certezze sia fisiche che mentali.

Fonte: Corriere dello Sport – Davide Palliggiano