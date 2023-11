Inzaghi: «Atalanta-Inter partita impegnativa! Thuram si è inserito bene»

Inzaghi come spesso accade non è intervento in conferenza stampa davanti ai giornalisti, ma ha risposto ad alcune domande di Inter TV, una in particolare sulla crescita di Marcus Thuram.

PARTITA IMPEGNATIVA – Simone Inzaghi ha parlato così alla vigilia di Atalanta-Inter: «Sarà una gara impegnativa, conosciamo bene l’Atalanta che sta facendo bene da anni. Ottimo allenatore e ottima società che sta ottenendo risultati anche in questo campionato. Dovremmo tenere alta la concentrazione. La lucidità che abbiamo avuto nelle ultime partite dovremmo mantenerla anche domani a Bergamo perché affrontiamo una squadra che ha qualità tecniche e fisiche. Dovremmo essere molto concentrati, in difesa nelle ultime partite abbiamo fatto molto bene. Servirà essere bravi nei momenti di sofferenza. Gara fisica? Assolutamente sì, i dati dicono questo. Le due squadre hanno tante armi a disposizione, sarà un’ottima partita su un campo tutt’altro che semplice. La partita di per sé offre tantissimi stimoli, l’Atalanta ha subito pochissimi gol, neanche uno in casa, è una squadra che non concede tantissimo».

GRANDI PRESTAZIONI – Inzaghi si sofferma sulle ultime prestazioni di Marcus Thuram ed estende il concetto più in generale: «Marcus è stato bravo, ma tutta la squadra sta lavorando bene dal 13 luglio. La squadra lavora di gruppo. Marcus si è inserito nel migliore dei modi grazie all’aiuto di tutti quanti, ha ancora margini di miglioramento. Deve continuare a farlo come sta facendo tutti i giorni quando viene ad allenarsi».