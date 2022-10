Inter, testa al Barcellona: staffetta Onana! Inzaghi ne rispolvera un altro

Dopo la sconfitta contro la Roma, per l’Inter testa adesso al Barcellona. Non c’è tempo da perdere, Inzaghi e squadra devono assolutamente rialzare la testa. Attesi dei cambi tra porta con Onana e difesa

RIALZARSI − Ora una sola partita in testa Inter-Barcellona di Champions League. A San Siro i nerazzurri sono attesi da un test complicatissimo contro una squadra blaugrana in serie positiva in campionato da ben sei turni (tutti vittorie consecutive). Simone Inzaghi ha non pochi problemi, l’ultimo il guaio fisico legato a Lautaro Martinez (vedi articolo). Il tecnico piacentino pensa già all’undici da schierare. Come riporta Sport Mediaset, pronto alla nuova staffetta André Onana che dopo le panchine contro Udinese e Roma dovrebbe riprendersi la maglia da titolare in Champions League contro la sua ex squadra (giovanili). Si attende anche un cambio in difesa. Si potrebbe rivedere Stefan de Vrij, bocciato nelle ultime uscite.