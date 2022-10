La Lazio parte bene dopo la pausa: Spezia KO. Immobile sbaglia un rigore

La Lazio non perdona e si presenta in grande spolvero dopo la pausa Nazionali. Netto 4-0 allo Spezia. Unica nota storta del pomeriggio, l’errore sul dischetto di Ciro Immobile

STRARIPANTE − È una Lazio che non ha particolari problemi quella all’ora di pranzo. Spezia demolito con un ottimo poker di marcature. La gara degli spezzini parte subito in salita con un rigore al 3′ per fallo di Ampadu su Immobile. Dal dischetto però sbaglia l’attaccante della Nazionale. I biancocelesti però non si fermano e al 12′ sbloccano la gara. Triangolazione tra Zaccagni e Felipe Anderson, assist del brasiliano e l’ex Verona sfrutta una dormita della difesa ospite per fare 1-0. La squadra di Maurizio Sarri preme sull’acceleratore e al minuto 25 fa 2-0 con una grande girata al volo col sinistro di Romagnoli dopo un pallone sollevato in aria, nulla da fare per Dragowski. Nella ripresa, ancora Lazio avanti. Partita chiusa al 62′ con Milinkovic Savic che sfrutta un ottimo invito di Zaccagni per trafiggere il portiere ospite. Nel finale, normale amministrazione per i biancocelesti e ancora una gioia per Milinkovic Savic. Doppietta personale e 4-0. Una curiosità: l’ingresso del classe 2005 Julius Beck nello Spezia. La Lazio sale a quota 17 punti in campionato andando a -3 dal Napoli capolista e + 5 dall’Inter.