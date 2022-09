Inter, Settlement Agreement di 4 anni con la UEFA: ecco cosa prevede

L’Inter è stata punita dalla UEFA per non aver rispettato il criterio del pareggio di bilancio insieme ad altri 7 club tra i quali anche Juventus, Milan e Roma. Per il club nerazzurro e quello giallorosso le sanzioni sono più severe

SANZIONI – L’Inter è stata punita dalla UEFA per non aver rispettato i criteri del pareggio di bilancio per gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 insieme ad altri 7 club, tra i quali Milan, Juventus e Roma. Oltre a Monaco, Marsiglia, Paris Saint-Germain e Besiktas (QUI il comunicato della UEFA). In sostanza il club nerazzurro ha concordato un Settlement Agreement di 4 anni, così come la Roma mentre per gli altri club avrà durata triennale. In questi 4 anni l’Inter dovrà garantire il rispetto dei criteri stabiliti, pena una multa da 26 milioni di euro (di cui 4 milioni da pagare immediatamente).

Cosa cambia tra il Settlement Agreement triennale e quadriennale dell’Inter?

La UEFA specifica le differenze tra l’accordo transattivo di 3 e 4 anni. In base a quello triennale, i club si impegnano a rispettare la regola del guadagno calcistico durante la stagione 2025/26. Si impegnano a raggiungere obiettivi annuali intermedi e l’applicazione di misure finanziarie e sportive condizionate qualora tali obiettivi non fossero raggiunti. L’accordo quadriennale, invece, si differenzia in quanto prevede una stagione aggiuntiva per conformarsi alla regola degli utili calcistici, ma include restrizioni sportive incondizionate sulla registrazione di nuovi giocatori applicabili a partire dalla stagione 2022/23.

L’Inter, dunque, già a partire da questa stagione potrà iscrivere nella lista UEFA solo 23 calciatori anziché 25. Tutte le squadre italiane, inoltre, dovranno pagare una multa compresa tra i 2 e 5 milioni di euro. Cifra destinata a salire qualora non rispettassero il Settlement Agreement stipulato con la UEFA. L’Inter quindi dovrà pagare subito 4 milioni di euro (26 milioni in caso di mancato rispetto degli accordi).