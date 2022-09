Milan-Inter, confronto numero 16 tra gli allenatori: Pioli rincorre Inzaghi!

Milan-Inter sarà il sedicesimo confronto tra i due tecnici, ovvero Pioli e Inzaghi. I due allenatori hanno un conto sempre aperto da quando allenano le due squadre di Milano con il tecnico rossonero che può vantare uno scudetto vinto con 2 punti di vantaggio. Il tecnico nerazzurro al momento è avanti nelle vittorie contro il collega

CONFRONTI – Milan-Inter rappresenta tantissime cose: prima di tutto la rivalità cittadina, in secondo luogo il confronto tra le due principali protagoniste dello scorso campionato e poi la sfida nella sfida tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Nel corso della carriera i due allenatori si sono sfidati in totale 15 volte tra Serie A e Coppa Italia con 7 vittorie per Inzaghi, 4 per Pioli e 4 pareggi. In attesa ovviamente del confronto numero 16 che andrà in scena sabato 3 settembre a San Siro alle ore 18.00.

VIOLA E BIANCOCELESTI – Non solo Milan-Inter per i due tecnici. Il primo confronto risale infatti a un’Inter-Lazio del 2016, quando sulla panchina nerazzurra sedeva proprio Pioli. Quest’ultimo batte il collega a San Siro con un netto 3-0. Inzaghi si vendica il 31 gennaio 2017 nei quarti di finale di Coppa Italia vincendo 1-2 con la Lazio a San Siro. Pioli passa poi alla Fiorentina dove il primo incontro con la Lazio di Inzaghi termina 1-1. I quarti di finale di Coppa Italia non portano di certo bene a Pioli che perde nuovamente 1-0 all’Olimpico con la Lazio. Il 18 aprile 2018 Fiorentina e Lazio danno vita a un pirotecnico 3-4 che vede quindi trionfare Inzaghi grazie alla rete decisiva di Luis Alberto. Nei successivi due incontri di Serie A tra Lazio e Fiorentina, Inzaghi vince ancora 1-0 mentre l’altro finisce in parità (1-1).

DERBY E NON SOLO – Passiamo adesso all’inizio del periodo rossonero di Pioli dove incontra Inzaghi, sempre sulla panchina della Lazio, nel novembre 2019: vincono ancora i biancocelesti (1-2 a San Siro). Pioli alza la testa nei successivi due incontri: Lazio-Milan 0-3 e Milan-Lazio 3-2. Nell’aprile 2021 Inzaghi ricambia i 3 gol battendo il Milan 3-0 all’Olimpico. Per finire, gli scontri mai banali nei derby di Milano da quando Inzaghi allena l’Inter: il primo, nel novembre 2021, termina sul risultato di 1-1. Arriviamo poi al derby scudetto, ovvero quello del 5 febbraio in cui il Milan vince in rimonta grazie alla doppietta di Giroud (1-2). A seguire ricordiamo altre due stracittadine, ovvero quelle valevoli per le semifinali di Coppa Italia: mentre la prima finisce 0-0 in casa rossonera, il ritorno si chiude con un rotondo 3-0 a favore dell’Inter che volerà poi in finale (vincendo con la Juventus). La palla passa ancora a Inzaghi e Pioli.