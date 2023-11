Inter, ora tre trasferte di fuoco: Inzaghi impone un imperativo − CdS

Il tour de force dell’Inter è imminente. La squadra di Simone Inzaghi è attesa da tre trasferte in campionato infuocate, che diranno molto sull’obiettivo seconda stella.

A SPASSO PER L’ITALIA − E ora viene il bello. Da domani, sabato 4 novembre, inizierà il vero e proprio tour de force da trasferta dell’Inter che incontrerà in sequenza in campionato Atalanta, Juventus e Napoli. In mezzo la sfida-trappola contro il Frosinone a San Siro. Inzaghi prepara i suoi e indica la strada: non bisogna perdere. Nelle prime quattro trasferte ‘italiane’, l’Inter ha avuto fin qui un ruolino di marcia eccellente con quattro vittorie contro Cagliari, Empoli, Salernitana e Torino. I nerazzurri non hanno lasciato nemmeno le briciole ai propri avversari segnando complessivamente dieci gol e subendone zero. Le sfide contro Atalanta, Juventus e Napoli – ovvero tre big – diranno molto sull’andamento dell’Inter in Serie A. L’obiettivo seconda stella è tracciato e la capolista non ha nessuna intenzione di lasciarselo scappare. Finora l’unica vera trasferta complicata è stata quella di San Sebastian in Champions League contro la Real Sociedad. In quel caso, la Beneamata entrò in tilt ma tenne botta ai baschi riuscendo a non perdere.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia