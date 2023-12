Inter, novità su Dumfries e de Vrij! Pavard out ancora 2 partite – Sky

Inter-Udinese è la partita che si giocherà a San Siro sabato 9 dicembre alle ore 20.45, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Mentre Bastoni sta meglio e dovrebbe tornare a disposizione, i due olandesi Dumfries e de Vrij dovranno attendere ancora. Pavard potrebbe anticipare i tempi: di seguito le ultime di Andrea Paventi

ATTESA – Inter-Udinese è match che andrà in scena a San Siro sabato sera. La squadra di Simone Inzaghi, prima in classifica, scenderà in campo conoscendo già il risultato di Juventus-Napoli, sfida in programma venerdì 8 dicembre alle 20.45. Intanto, mentre Alessandro Bastoni potrebbe tornare a disposizione, bisogna ancora attendere per tre nerazzurri: «Oggi allenamento importante per l’Inter che ci ha detto come Dumfries e de Vrij dovranno aspettare almeno 10 giorni per capire il lavoro da fare con il gruppo e tornare almeno a fine 2023. Pavard potrebbe anticipare i tempi, chiaramente non ci sarà per la partita con l’Udinese e nemmeno con la Real Sociedad in Champions League», così Andrea Paventi su Sky Sport.