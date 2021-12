Inter-Liverpool, ci sono le date: dove vederla in TV e live streaming

Sono state comunicate le sfide degli ottavi di finale di UEFA Champions League, tra cui anche Inter-Liverpool. La gara di andata per i nerazzurri è in programma per mercoledì 16 febbraio (visibile su Amazon) e il ritorno l’8 marzo.

DOPPIA DATA – Sono state comunicate le date degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Per l’Inter una gara sarà visibile in esclusiva su Amazon, ovvero quella di andata, che andrà in scena mercoledì 16 febbraio. Il ritorno, invece, si disputerà ad Anfield martedì 8 marzo e andrà in onda – oltre che su Sky Sport, Now TV e Infinity+ – anche in chiaro (per la prima volta in stagione) su Canale 5.