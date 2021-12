VIDEO – Inter, Lautaro Martinez incorna Cragno: il club coccola il suo Toro

L’Inter ieri ha conquistato 3 punti contro il Cagliari ma soprattutto la vetta della classifica. Tra i protagonisti della sfida c’è sicuramente Lautaro Martinez, autore di una doppietta e anche di un rigore fallito. Il club nerazzurro coccola il suo Toro

SERATA DA TORO – L’Inter di Simone Inzaghi, per la prima volta in stagione, si trova da sola in testa alla classifica. La vittoria contro il Cagliari ha infatti permesso ai nerazzurri di sorpassare il Milan. Tra i protagonisti del match andato in scena ieri sera a San Siro, c’è senza ombra di dubbio Lautaro Martinez. L’argentino sblocca il risultato con un’incornata delle sue, poi sbaglia un rigore e nel secondo tempo chiude le marcature realizzando dunque una doppietta.

VIA ALLE DANZE – L’Inter su Twitter coccola il suo numero 10 con una delle prodezze di ieri, finita in danza con Hakan Calhanoglu.