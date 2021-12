FOTO – Inter, ironia dopo il sorteggio: «Guida per Amsterdam in vendita»

L’Inter, così come le altre squadre approdate agli ottavi di Champions League, hanno assistito alla figuraccia della UEFA che ha portato ad annullare il primo sorteggio (vedi articolo). Il club nerazzurro, che prima del Liverpool aveva pescato l’Ajax, ironizza sui social

IRONIA – L’Inter ha vissuto un sorteggio alquanto atipico, così come gli altri club approdati agli ottavi di finale di Champions League. Per colpa di un doppio errore, infatti, la UEFA ha dovuto annullare il primo sorteggio per ripeterlo poche ore dopo. I nerazzurri, che avevano pescato inizialmente l’Ajax, ironizzano l’accaduto sui social: “Guida di viaggio per Amsterdam in vendita.

No perditempo”, scrive l’Inter su Twitter.

🌟 | #UCL Travel guide for Amsterdam for sale.

No time wasters. — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) December 13, 2021

Ora servirà invece un dizionario italiano-inglese e una guida per Liverpool.