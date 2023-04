Inter-Lazio: Inzaghi, un dubbio di formazione ricordando un precedente – Sky

Si avvicina Inter-Lazio (vedi focus) ma Inzaghi sembra avere ancora qualche dubbio sugli undici nerazzurri. Barzaghi, su Sky Sport 24, riporta la probabile formazione per la sfida di campionato.

DUBBI – Per l’Inter si avvicina una nuova sfida di campionato, da approcciare nel migliore dei modi per riuscire a recuperare terreno nella zona Champions League. Secondo l’inviato di Sky Sport 24, Matteo Barzaghi, Simone Inzaghi riserva ancora qualche dubbio, soprattutto in fase offensiva. Per saperne di più è necessario attendere l’ultimo allenamento di oggi pomeriggio ma, stando alle prove dei giorni precedenti, la coppia favorita per Inter-Lazio sembra essere quella formata da Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Nella mente di Inzaghi, però, rimane viva anche l’idea di rivedere in campo dal 1′ il duo composto dal belga e Lautaro Martinez. L’allenatore interista ricorda bene quando, seduto sulla panchina biancoceleste, la Lu-La aveva lasciato il segno contro la sua ex squadra nell’anno dell’ultimo scudetto nerazzurro. Anche a centrocampo sembra esserci ancora qualche incertezza. Uno tra Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu potrebbe partire dalla panchina, probabilmente il secondo. Inoltre, Federico Dimarco dovrebbe essere il favorito sulla fascia sinistra ma non mancano le chance anche per Robin Gosens.

PROBABILE FORMAZIONE – INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi