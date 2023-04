Padovan: «Inter, Coppa Italia dà entusiasmo! Ma non basterà»

Padovan dagli studi di Sky Sport è tornato a parlare della stagione dell’Inter e della corsa per un posto in Champions League, facendo riferimento anche al Milan.

OBIETTIVI STAGIONALI – Giancarlo Padovan parla di Inter-Lazio e della corsa per un posto in Champions League per i nerazzurri: «Il gioco della Lazio è nettamente migliorato, Sarri lavora al massimo soprattutto quando gioca senza impegni. La finale di Coppa Italia raggiunta per l’Inter ti dà sicurezza ed entusiasmo, però ha le stesse convinzioni del Milan: dovrà fare due partite stupende in semifinale di Champions League, ma poi dovrà arrivare al quarto o quinti posto. Non è possibile che una di queste due squadre resti fuori per la corsa Champions, soprattutto a livello economico. Arrivare quarto è più importante di arrivare in finale».