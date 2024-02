Inter, giornata di incontri e riflessioni: Spalletti e un obiettivo − Sky

L’Inter oggi ha accolto ad Appiano Gentile il CT della Nazionale Luciano Spalletti. I nerazzurri si incamminano verso un mese molto importante.

RITORNI E LAVORO − A fare visita all’Inter oggi Luciano Spalletti. Il CT della Nazionale, grande ex tecnico nerazzurro, è stato accolto benissimo dalla Beneamata. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, col CT è avvenuta una piacevole condivisione di idee e un bel confronto con Simone Inzaghi e il resto della squadra. A fare da portavoce ovviamente capitan Lautaro Martinez, nonché gli italiani Nicolò Barella, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e non solo. Oltre alla visita del CT, l’Inter si è ovviamente preparata alla volta di Roma. Sabato, i nerazzurri saranno ospiti all’Olimpico per affrontare la formazione di Daniele De Rossi. L’Inter si prepara ad affrontare un mese e mezzo molto importante tra campionato e Champions League. Negli anni passati, il periodo tra metà febbraio e metà marzo è stato praticamente un vero scoglio per la squadra di Simone Inzaghi, che ha perso diversi punti, poi risultati fatali ai fini dello scudetto. Superarlo sarà fondamentale non solo in ottica titolo, ma anche come ulteriore step di crescita e consapevolezza.