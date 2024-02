Inter prima tra le prime: differenza reti da capogiro!

Il percorso netto dell’Inter in questo campionato è sottolineato anche dai numeri da capogiro della squadra. Compreso il dato della differenza reti, in cui i nerazzurri sono primi tra le prime.

NUMERI DA CAPOGIRO – Miglior difesa dei migliori cinque campionati in Europa, ma non solo. L’Inter sta giocando in modo pazzesco in questa stagione, come dimostrano praticamente tutti i dati raccolti nelle partite disputate fino a ora. I nerazzurri, oltre a primeggiare a livello Europeo per i gol subiti, primeggiano anche per quanto riguarda la differenza reti. E non di poco. Prendendo in esame le capoliste dei primi cinque campionato europei, l’Inter è l’unica a essere sopra quota 40 (51 gol fatti, 10 subiti). Subito dietro il Bayer Leverkusen che sta dominando la Bundesliga, con un +38 (52 – 14). Seguono poi, distaccate di molto, Real Madrid (+33 / 48 – 15), PSG (+31 / 48 – 17) e, infine, il Liverpool (+30 / 52 – 22).