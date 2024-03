Inter-Genoa, Thuram già in gruppo! ‘Ritardo’ per gli altri due − Sky

Verso Inter-Genoa. I nerazzurri oggi ad Appiano Gentile per preparare la partita contro il Genoa a San Siro. Marcus Thuram in gruppo.

UNO GIÀ IN GRUPPO − Arrivano nuovissimi aggiornamenti in casa Inter sulle condizione degli infortunati. Allenamento in corso ad Appiano Gentile, Matteo Barzaghi racconta su Twitter in vista del match contro il Genoa: «Thuram è tornato ad allenarsi oggi in gruppo. Acerbi e Frattesi lo faranno domani. Tutti potenzialmente convocabili per il Genoa. Decide poi Inzaghi. Calhanoglu lavora per il Bologna».