Inter in emergenza difesa? No problem, Inzaghi richiama un… Ex!

L’Inter oggi si è allenata nel pomeriggio in vista del match di campionato contro l’Udinese. Ad Appiano Gentile si rivede un vecchio leader nerazzurro.

VECCHIO EX − L’Inter si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Udinese, prevista per sabato sera alle 20.45. Simone Inzaghi è in emergenza difensiva, viste le tre assenze di de Vrij, Denzel Dumfries e Benjamin Pavard. I due olandesi si sono infortunati col Napoli, quanto al francese, out dal match del 4 novembre a Bergamo contro l’Atalanta, rientrerà nei prossimi giorni. Alessandro Bastoni, invece, dovrebbe farcela. Durante l’allenamento pomeridiano, si è rivisto in quel di Appiano Gentile anche Andrea Ranocchia, ex nerazzurro e ormai ritiratosi dopo la breve parentesi con brutto infortunio al Monza.