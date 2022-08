Inter, due in campo più degli altri con la Pergolettese! Una nota negativa

L’Inter ha affrontato la Pergolettese nell’allenamento congiunto andato in scena ad Appiano Gentile (QUI il risultato finale). Paventi, intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport 24, ha fatto il punto su quanto si è visto in campo con un Lautaro Martinez in splendida forma

OTTIME CONDIZIONI GENERALI – L’Inter ha affrontato la Pergolettese nell’allenamento congiunto andato in scena ad Appiano Gentile. Andrea Paventi fa il punto su chi è andato meglio e chi invece può migliorare: «È andata bene con la Pergolettese, era importante valutare la condizione dei singoli: Lautaro Martinez sta benissimo. Lukaku non ha giocato dall’iniziato ma solo nella ripresa, Inzaghi ha fatto due formazioni differenti mescolando le pedine. Chi ha giocato più degli altri sono Skriniar e Barella mentre gli altri si sono alternati. Questo ha dato modo di vedere le seconde linee che hanno fatto bene: Asslani, Bellanova e Mkhitaryan. C’è un’Inter in buona condizione, forse l’unica nota che va migliorata sono gli esterni: Dumfries e Gosens possono fare meglio».