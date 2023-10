Inter, dal catenacciaro Mou al dentista Gasp! Il Gewiss un fortino

L’Inter dopo aver sfidato e battuto la Roma di Mourinho, adesso andrà a casa di Gasperini per affrontare l’Atalanta. Vero primo grande ostacolo in trasferta.

NUMERI − L’Inter è ritornata al lavoro dopo la vittoria contro la Roma di domenica pomeriggio. La squadra di Simone Inzaghi, alle prese ancora con qualche acciaccato, ha iniziato la preparazione per la sfida di sabato contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Sfida a tinte nerazzurre tra la Dea bergamasca e la Beneamata meneghina. Sabato alle 18 si sfideranno probabilmente due delle squadre più in forma di questo campionato. I numeri parlano chiaro: l’Inter è prima in classifica a quota 25 punti, mentre l’Atalanta è quarta con 19. Nelle ultime nove partite stagionali, sia Inter che Dea hanno avuto un identico ruolino di marcia con sei vittorie a testa, due pareggi e una sola sconfitta. Non solo, al Gewiss sarà sfida tra l’attuale migliore attacco del torneo (e miglior difesa) contro la terza miglior retroguardia (8 gol subiti). Insomma, Atalanta-Inter ha il sapore del big match a tutti gli effetti.

OPPOSTI − In appena sette giorni, l’Inter di Inzaghi si troverà di fronte un avversario completamente diverso da quello affrontato domenica a San Siro. Passerà dalla soporifera e catenacciara Roma di José Mourinho, alla solita intraprendente ed europea Atalanta di Gasperini. Se con Mou, l’Inter è andata direttamente al bar per prendersi la tazzina del caffè, sabato andrà a farsi una seduta dal dentista (definizione tanto cara a Guardiola). Roma e Atalanta due squadre esattamente all’opposto sia per singoli che per identità di gioco. Servirà un’Inter all’altezza, in un campo piuttosto ostico, dove i nerazzurri di Milano hanno vinto solamente una volta nelle ultime tre occasioni. Lo scorso anno, per 3-2, con Edin Dzeko assoluto protagonista (doppietta).

FORTINO − Quella di sabato sarà la quinta trasferta in campionato per l’Inter dopo le vittorie contro Cagliari, Empoli, Salernitana e Torino. Partite portate a casa agevolmente dalla squadra di Inzaghi e senza subire neanche una rete. Bergamo e l’Atalanta saranno un test molto importante, il vero primo ostacolo in Serie A fuori dalle mura amiche di San Siro. Il Gewiss è ad oggi un fortino praticamente inespugnabile per la Dea, che non perde in casa dallo scorso campionato, ovvero dal 7 maggio quando cadde sotto i colpi della Juventus per 2-0. Nelle ultime sette partite ufficiali, tra Serie A ed Europa League, sono arrivate sei vittorie e un pareggio. Ora toccherà all’Inter abbattere il catino orobico.