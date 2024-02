Inter-Atalanta, tornano i titolari tranne tre! La probabile formazione

TITOLARI − È l’anti-vigilia di Inter-Atalanta, recupero della sfida valida per la 21esima giornata di Serie A. Inzaghi, dopo l’ampio turnover di Lecce, dovrebbe rilanciare tutti i titolari meno tre. All’appello, per infortunio, mancheranno Acerbi, Calhanoglu e Thuram. Sommer, assente al Via del Mare, riprenderà regolarmente il suo posto fra i pali. In difesa tornano Pavard e Bastoni, con la conferma di de Vrij in mezzo. A centrocampo riecco Barella dal 1′, con Asllani e Mkhitaryan a completare il reparto. A sinistra si va verso la conferma di Dimarco, a destra dovrebbe rifiatare Dumfries, con Darmian pronto a scendere in campo dal 1′. In attacco, rispetto a Lecce, possibile staffetta Sanchez-Arnautovic per una maglia al fianco di Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione dell’Inter