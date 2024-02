Longhi: «L’Inter di Inzaghi domina! Ne unisce due del passato»

L’Inter di Inzaghi vola in testa alla classifica, con numeri impressionanti a questo punto della stagione. Bruno Longhi elogia la ‘creatura’ di Inzaghi ed i suoi protagonisti

RICORDO – Bruno Longhi, nel suo editoriale su SportMediaset, ha elogiato così l’Inter di Inzaghi: «A prescindere da ciò che potrà accadere nelle prossime ore, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è innegabile che la classifica aggiornata della serie A sia lo specchio sincero delle potenzialità delle prime tre squadre leader. E i distacchi attuali risultano esserne la logica spiegazione. L’Inter sta dominando in tutto e per tutto. Ha vinto ben 7 partite con 4 gol di scarto, ha il bomber del torneo, il miglior attacco, la difesa meno battuta e la sua differenza gol, +51, è superiore di una lunghezza alle reti- 50 – segnate finora dalla più prolifica inseguitrice, il Milan. Vince, convince, diverte, palleggia, verticalizza. Gli avversari che la subiscono, la elogiano. E’ riuscita a realizzare questo invidiabile progetto nonostante a inizio stagione fossero venuti a mancare elementi come Onana, Brozovic, Gosens, Lukaku e Dzeko. E altri ancora. Ma ha saputo rinascere dalle loro ceneri. In questi giorni mi sono permesso di cercare un accostamento, una somiglianza, tra la “meravigliosa creatura” di Simone Inzaghi e qualche Inter del passato. Pur suscitando il prevedibile ostracismo di chi contesta a prescindere, penso che questa squadra unisca alla piacevolezza spettacolare dell’Inter dei record del Trap (stagione 88/89) la letale abilità nelle ripartenze che contraddistingueva quella del Mago Helenio Herrera (mitici anni Sessanta). Non un solo calcio, ma diversi modi per interpretarlo. Ovviamente nel pieno rispetto di quella regola che ritiene approssimativi gli accostamenti con il passato. L’Inter è comunque perfettibile. Lo dice il suo allenatore».

Fonte: sportmediaset.it