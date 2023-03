Inter, allarme Bremer dopo Juventus-Sampdoria: cambio forzato!

Bremer è uscito all’84’ di Juventus-Sampdoria per qualche fastidio muscolare. Il difensore brasiliano ad oggi rimane dunque in dubbio per la gara contro l’Inter

ANSIA − Allarme Gleison Bremer per la Juventus. Il difensore brasiliano è uscito anzitempo dalla gara contro la Sampdoria, vinta dai bianconeri 4-2 (vedi report). Bremer ha anche segnato aprendo le danze all’Allianz Stadium. Per lui qualche fastidio muscolare e cambio forzato con Rugani. In vista dell’Inter dunque rimane in dubbio. Le sue condizioni saranno valutate presto.