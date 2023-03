Allegri: «Inter? Più importante il Friburgo! Bonucci e Pogba, le condizioni»

Sette giorni al derby d’Italia Inter-Juventus, in programma domenica prossima alle 20.45. Allegri, dopo il 4-2 alla Sampdoria (vedi articolo), aggiorna anche sulle condizioni dei giocatori acciaccati fra cui Bonucci, Pogba e pure Bremer (vedi articolo).

IL GOLEADOR – Massimiliano Allegri esalta Adrien Rabiot, che ha segnato due gol nel 4-2 di Juventus-Sampdoria: «Stasera la mia previsione era quella di fargli fare sessanta minuti e farne fare trenta a Paul Pogba, che purtroppo stamani mattina calciando le punizioni ha sentito una fitta sull’adduttore. Fortunatamente Rabiot non ha preso l’ammonizione, così domenica sarà a disposizione per l’Inter. Ma per noi la partita più importante tra le due è quella di giovedì. Oggi era importante vincere perché dobbiamo fare punti: ne abbiamo fatti cinquantatré. Vedremo giovedì come fare. Gleison Bremer? Sta bene. Lui soffre un po’ di fastidio sul tendine rotuleo della gamba sinistra, quindi aveva un po’ di fastidio. Ha giocato tante la partite, alla fine è uscito. Leonardo Bonucci è uscito perché ha preso un colpo sulla tibia esterna, è da valutare domani».

CON QUANTI PUNTI? – Senza il -15 di penalizzazione la Juventus sarebbe a +3 sull’Inter. Allegri non ci pensa: «Non diciamo assolutamente niente, a questo ci pensa la società. Ripeto: quando è stata data la sentenza noi abbiamo avuto una reazione con l’Atalanta e pensavamo di aver risolto tutto, invece col Monza siamo crollati. Non era facile rialzarsi, quello che stanno facendo i ragazzi è importante. Ora siamo secondi e i ragazzi se lo meritano ampiamente, a livello mentale non è facile perché ti ritrovi da terzo in classifica in fondo: per qualche partita abbiamo giocato per la salvezza. Quello che succederà non lo so, ma quando siamo partiti quest’anno l’obiettivo era scudetto, primi quattro posti e cercare di andare avanti il più possibile nelle coppe».