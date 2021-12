Inter al fondo PIF in pochi giorni? La situazione spiegata dalla società – SI

L’Inter diventa di proprietà del fondo PIF nei prossimi giorni? Una voce rimbalzata dagli Stati Uniti nella giornata di oggi. L’indiscrezione, di IBTimes, secondo quanto fa sapere Sportitalia non trova però conferme in Italia.

LA SITUAZIONE – Da tempo si parla del fondo saudita PIF come prossimo proprietario dell’Inter. Gli arabi, che hanno già preso il Newcastle United, tornano in maniera ciclica come opzione per succedere a Suning. Oggi è l’International Business Times, un quotidiano online con sede a New York, a parlare di annuncio fra pochi giorni. Si parla di un accordo in arrivo per una cifra clamorosa: un milione di dollari, circa un miliardo di euro. Secondo Sportitalia, però, la situazione è diversa: come fa sapere il giornalista Luca Cilli al momento fonti vicine all’Inter, inclusi alcuni dirigenti, smentiscono la notizia. Alla società non risulta di questo accordo imminente, per quanto raccolto da Sportitalia non c’è niente di vero su un imminente passaggio di proprietà al fondo PIF.