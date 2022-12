Gosens: «Matthaus e Klinsmann miei idoli! Fatto la storia tra Germania e Inter»

Robin Gosens parla delle sue origini e di come ha iniziato a giocare a calcio e dei suoi due idoli, Lothar Matthaus e Jurgen Klinsmann. Di seguito le sue dichiarazioni a “Where are you from?”, nuovo format di Inter TV disponibile su DAZN.

PRIMI PASSI – Gosens svela i suoi primi passi da giocatore, sin dal suo paesino: «Nel mio paese c’è una strada e ricordo di aver chiesto a mio nonno di costruire due porte da calcio. Da quel momento è partito tutto perché giocavamo ogni giorno in strada davanti casa mia. Calciatori preferiti? Sono cresciuto con la generazione di Lothar Matthaus e Jurgen Klinsmann che hanno fatto la storia anche all’Inter. Sono gli idoli di tutti i tedeschi perché hanno vinto tutto con le Nazionali».

DIFFERENZE TRA ITALIA E GERMANIA – Gosens spiega le differenze tra Italia e Germania: «Gli italiani hanno più passione, e lo fanno anche vedere, vive proprio per il calcio. Il tedesco non fa trasparire le emozioni. Anche lì sono appassionati però lo dimostrano in altri modi. I tedeschi sono puntuali, disciplinati e nervosi. Piatti tipici? La bratwurst sausage e currywurst sausage sono piatti buoni. C’è un piatto che si chiama fricassea ed è il mio preferito, ma solo quando lo cucina mia nonna».