Gagliardini: «Inter, subito una coppa da vincere! Possiamo fare meglio»

Gagliardini è il giocatore che oggi si è fermato a parlare con Inter TV. Dopo le anticipazioni del tardo pomeriggio (vedi articolo) il centrocampista si sofferma sui prossimi obiettivi per la nuova stagione.

COL COMPAGNO – Roberto Gagliardini ha passato le vacanze con Danilo D’Ambrosio e le racconta: «Abbiamo fatto una decina di giorni per conto nostro, solo io e la mia famiglia. Poi ci siamo trovati in Sardegna una settimana e fatto cinque giorni in Puglia: sono state vacanze divertenti e rilassanti. Ci siamo allenati, abbiamo fatto qualcosa assieme: è stata una cosa positiva, sicuramente».

I GIOVANI – Gagliardini ha buone parole per i ragazzi aggregati dalla Primavera e dai rientri: «Tutti i giovani si stanno mettendo a disposizione. Tutti bravi ragazzi, che si impegnano e anche molto rispettosi. Questo gli fa onore, sarà d’aiuto per la loro carriera. L’umiltà e il rispetto è una cosa fondamentale nel calcio».

NUOVI OBIETTIVI – Gagliardini parla di come vuole approcciare la nuova stagione, mettendo nel mirino la Supercoppa Italiana con la Juventus per la quale però non c’è ancora una data: «Sembra scontato, ma adesso abbiamo subito una coppa e un trofeo da vincere. È una cosa nuova per me, quindi sicuramente questo è il primo obiettivo che è il più vicino. Dobbiamo fare meglio in Champions League, confermarci in campionato e fare meglio in Coppa Italia. I tre dell’Inter campioni con le nazionali? Ci siamo sentiti nei vari gruppi che abbiamo assieme. Rinnovo i complimenti all’Italia, è stato un privilegio. Penso sia una cosa unica, in questo periodo, che dà grande spinta all’Italia in genere e non solo».