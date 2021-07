Bellerin all’Inter? Intanto lui entra (e perde) con l’Arsenal

Bellerin, stando alle notizie di ieri e oggi, ha chiesto all’Arsenal di essere ceduto all’Inter (vedi articolo). Intanto lo spagnolo ha giocato in amichevole stasera, peraltro persa dai Gunners.

SUBENTRO – Héctor Bellerin, dopo le voci sull’Inter, nel frattempo gioca con l’Arsenal. Il terzino spagnolo ha preso parte all’amichevole di stasera contro l’Hibernian, in Scozia. Al 63′ è subentrato a un ex nerazzurro, Cédric Soares, con i Gunners sotto 1-0 per il gol di Martin Boyle al 21′. Non è andata bene: al 69′ Daniel Mackay ha raddoppiato e il gol di Emile Smith Rowe all’82’ è risultato inutile per il punteggio, con gli scozzesi che hanno vinto 2-1. Peraltro Nicolas Pépé ha pure sbagliato un rigore, al 73′. Quella giocata oggi è la prima amichevole dell’Arsenal: da capire se anche nelle prossime ci sarà spazio per Bellerin.