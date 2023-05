Fiorentina-Inter, Italiano contro Inzaghi: ci si gioca la storia! − CdS

È il giorno di Fiorentina-Inter, la finale di Coppa Italia. Confronto interessante e prestigioso in panchina tra Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi, due tra gli allenatori italiani più bravi in circolazione

LA FINALE − L’attesa è finita, oggi c’è Fiorentina-Inter. La finale di Coppa Italia che accende le luci di un Olimpico in completo sold-out. Confronto in panchina e in campo fra due squadre che passo dopo passo puntano direttamente ad entrare nella storia. L’Inter come la Fiorentina si giocherà questa sera la prima delle due finali stagionali: prima la coppa nazionale e poi il sogno in Europa. La Champions League dei sogni da un lato e la Conference League neonata ma di valore dall’altro. Fiorentina-Inter significa soprattutto Italiano contro Inzaghi. Il tecnico viola, che cinque anni fa si trovava in Serie D a giocarsi i playoff e adesso prova la storica accoppiata Italia-Europa che non accade alla Fiorentina dal 1961; Inzaghi è il re di coppe, l’asso pigliatutto. L’interista nel suo habitat naturale. La Coppa Italia come primo traguardo prima di addentrarsi nel paese dei balocchi di Istanbul. Meno di venti giorni per diventare grandissimi. Insomma, c’è da solo da mettersi comodi.

Fonte: Corriere dello Sport − Alessandro Mita