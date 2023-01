Cremonese-Inter 1-2: Lautaro Martinez regala tre punti all’Inter!

Termina sul punteggio di 1-2 Cremonese-Inter, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo allo Giovanni Zini in questo secondo tempo, dopo la prima frazione conclusasi 1-1 (vedi report)

RIMONTA COMPLETATA – Il secondo tempo di Cremonese-Inter comincia dopo l’1-1 dei primi 45′. I nerazzurri spingono per cercare il vantaggio, lasciando spazio alle ripartenze avversarie. A realizzare il gol del vantaggio per l’Inter è ancora Lautaro Martinez. Il numero 10, servito in profondità da Dzeko, conclude di destro e batte Carnesecchi. La Cremonese però non si arrende, e al 77′ Bonaiuto quasi riesce a beffare Onana, che riesce però a bloccare la conclusione ravvicinata del giocatore della Cremonese. Dopo 4′ di recupero, l’arbitro Mariani fischia la fine. L’Inter torna alla vittoria e raggiunge quota 40 punti.

CREMONESE-INTER 1-2 – I MARCATORI

Okereke al 11′, Lautaro Martinez al 21′ e al 65′