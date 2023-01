Cremonese-Inter 1-1 al 45′: Lautaro Martinez risponde all’eurogol di Okereke

Termina per 1-1 il primo tempo di Cremonese-Inter, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo allo stadio Giovanni Zini in questi primi quarantacinque minuti di gioco

BOTTA E RISPOSTA – Il primo tempo tra Cremonese e Inter termina con il punteggio di 1-1. In avvio di partita sono i nerazzurri a spingere, pur non creando troppi pericoli a Carnesecchi. Al 11′ Okereke realizza un grandissimo gol. L’attaccante nigeriano conclude da fuori area con un destro a giro imprendibile per Onana. L’Inter prova a reagire al 17′, ma Dzeko manda a lato da dentro l’area. Al 21′ i nerazzurri riescono a pareggiare. Da calcio d’angolo Dzeko conclude al volo, e sulla respinta di Carnesecchi arriva lesto Lautaro Martinez a insaccare il gol del pareggio. Al 25′ ancora Dzeko conclude in porta ma il tiro è centrale. Al 26′ è la Cremonese ad avere una grandissima occasione, con Onana che riesce a respingere il colpo di tacco di Benassi. Un minuto dopo Lautaro va vicino alla doppietta con il mancino, ma la palla finisce fuori. Al 43′ ancora la Cremonese con Ciofani che in girata non riesce a tenere basso il pallone. Al 45′ doppia occasione Inter: prima Dimarco da fuori e poi Lautaro, ma Carnesecchi riesce a opporsi a entrambe le conclusioni. Il primo tempo finisce senza recupero.

CREMONESE – INTER 1-1

Okereke al 11′, Lautaro Martinez al 21′