Ceferin: «Superlega, ai club dico: siete in tempo per cambiare idea!»

Ceferin, presidente UEFA, intervenuto nel corso del Congresso UEFA dopo le parole di Gianni Infantino (vedi articolo), ha parlato dei prossimi obiettivi: dal Fair Play Finanziario al calcio Femminile. Poi chiaramente un riferimento alla Superlega, invitando i club a cambiare idea.

LUCE NEL TUNNEL – Ceferin ha parlato dei prossimi obiettivi della UEFA e dell’emergenza attuale in Europa: «La crisi ha reso il calcio più forte, e lo sarà più di prima. Il calcio non è lo stesso senza tifosi, non c’è atmosfera. Non è soltanto un gioco, cominciamo a vedere la luce alla fine del tunnel, ma non dobbiamo fermarci adesso! I pagamenti sono stati eseguiti in tempo e continueremo ad investire, aiuteremo i club a rimettersi in piedi. Non elimineremo il Fair Play Finanziario! Ma dobbiamo adattarci a una nuova realtà e correggere le ingiustizie del sistema: dalle discriminazione in campo al calcio femminile, che porteremo a un nuovo livello. Niente più egoismo, ma solidarietà. Il calcio è di tutti, e ha bisogno di realtà come l’Atalanta, il Celtic e la Dinamo Zagabria. I tifosi hanno bisogno di sognare!».

SUPERLEGA – Ceferin chiaramente parla della creazione della Superlega e del rischio “privatizzazione” del calcio, rivolgendosi ai club fondatori della Superleague: «I grandi club non è detto che lo siano anche in futuro o che lo siano stati in passato, dovrebbero ricordarsi cosa sarebbero senza l’UEFA! Mi rivolgo ai presidenti di alcuni club: siete ancora in tempo per cambiare idea. I tifosi hanno bisogno che correggiate i vostri errori, non permetteremo a pochi club di giocare a calcio».