Calhanoglu alla Pinetina! Esami domani: filtra una speranza − Sky

Hakan Calhanoglu è arrivato alla Pinetina dopo l’infortunio in Nazionale con la Turchia. Il giocatore domani si sottoporrà a degli esami strumentali. Definito il tempo di recupero

TEMPI DI RECUPERO − Calhanoglu ad Appiano Gentile in casa dell’Inter. Il turco è rientrato dopo l’infortunio in Nazionale all’inguine. Come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport, domani si sottoporrà a degli esami strumentali per capire meglio l’entità del problema. Si possono però già ipotizzare i tempi di recupero. Si parla di almeno una 15ina di giorni, dunque il giocatore dovrebbe rivedersi per la gara contro il Benfica in Champions League. Salterà la partita contro Fiorentina, Juventus in Coppa Italia e Salernitana.