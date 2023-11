Calhanoglu: «Grande giocatore? Merito Inzaghi! Arnautovic un fratello»

Calhanoglu oggi è ormai un giocatore fondamentale per l’Inter, sia per il ruolo che ricopre e soprattutto la leadership in campo. In un’intervista rilasciata su Prime Video, il centrocampista ha parlato di questo, della fiducia di mister Simone Inzaghi e dei nuovi arrivati, in particolare il rapporto con Marko Arnautovic.

GRANDE MOMENTO – Hakan Calhanoglu parla del nuovo ruolo, sempre più centrale, che ricopre all’Inter: «Quest’anno ho un nuovo ruolo e mi piace molto. Abbiamo giocato bene le prime partite e voglio continuare così. Brozovic ha fatto grandi cose qui e ho preso il suo ruolo, soprattutto quando era infortunato. Ho dato una mano e poi le cose succedono da sole, sono migliorato e mi piace. Io leader? L’anno scorso ho tirato tanti rigori importanti, sento la fiducia da parte di tutti. Il mister lo conosciamo, ha tanta carica e vuole sempre vincere, io se sono il giocatore importante che sono oggi è grazie a lui».

LEADERSHIP E NUOVI ARRIVATI – Calhanoglu si sofferma a parlare soprattutto delle responsabilità di un capitano e dei nuovi arrivati: «Sono capitano della mia Nazionale quindi so come posso aiutare. Lautaro Martinez sta facendo un grande lavoro da capitano, per noi è fondamentale. Essere il capitano dell’Inter è una cosa incredibile, se un giorno dovesse capitare a me sarà una cosa che terrò per me. Tutti i giocatori che sono arrivati sono molto bravi, hanno tanto entusiasmo, sono arrivati anche giovani con esperienza. È arrivato anche un giocatore con più esperienza come Marko (Arnautovic, ndr) che lo conosco da tanti anni, siamo come fratelli anche fuori dal campo».