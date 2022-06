Bremer In Skriniar Out, trattative non connesse. No Inter su Casadei − Sky

L’Inter proverà a prendere Bremer indipendentemente dalla cessione o meno di Skriniar. Il Torino però detta le condizioni con Casadei inserito nella trattativa

TRATTATIVE SCONNESSE − L’Inter è interessatissima a Gleison Bremer, capitano del Torino. Il giocatore ha peraltro parlato ai microfoni di Espn in cui si è concentrato sulla Nazionale ma anche e soprattutto sul suo futuro (vedi articolo). Come riportano i colleghi di Sky Sport, il colpo Bremer non è connesso alla possibile cessione di Skriniar. L’intenzione dell’Inter è infatti di quella di prendere il giocatore indipendentemente da come andrà a finire per il difensore slovacco. Il nodo rimane la posizione del Torino. La richiesta di Cairo è alta, 40 milioni di euro, con l’inserimento del giovane Cesare Casadei. L’Inter ha prontamente rifiutato in quanto ritiene il ragazzo un prospetto importante in vista del presente ma anche del futuro.