Bologna-Inter, staffetta in attacco! Inzaghi ha un favorito − Sky

Verso Bologna-Inter, sfida valevole per la ventottesima giornata di campionato. Pronta una staffetta in avanti tra Lautaro Martinez e Thuram.

STAFFETTA − Testa a Bologna, ma un occhio va ovviamente anche alla sfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid in Champions League. L’Inter tra due giorni affronterà la squadra di Thiago Motta, il quale ha già peraltro parlato in conferenza stampa. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24 da Appiano Gentile, è pronta una staffetta in attacco tra Lautaro Martinez e Thuram. Ad oggi il favorito è il francese in coppia con Arnautovic. Se anche domani, in vista dell’ultimo allenamento, dovesse confermarsi questa indiscrezione, il Toro giocherà nella ripesa.