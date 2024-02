Bisseck: «Maglia tartarughe Ninja, io come Donatello! Thuram come Michelangelo»

Bisseck presente all’apertura del nuovo Inter Store Castello, ha parlato della maglia con lo sponsor delle Tartarughe Ninja, lasciandosi a una battuta su Marcus Thuram.

MAGLIA DIVERSA – Yann Bisseck scherza con quella che sarà la maglia speciale indossata dai giocatori dell’Inter contro il Genoa e una battuta sull’attaccante francese: «Rispondo in inglese perché il mio italiano non è ancora perfetto! La maglia mi piace molto, non solo la prima. Quella arancione è davvero bella. La mia tartaruga Ninja preferita? Direi Donatello, perché è quello più preparato del gruppo, è anche il più calmo e pensieroso, come me. Chi il più Michelangelo che scherza all’Inter? Direi probabilmente Marcus Thuram (ride, ndr). Milano mi piace molto, è una città fantastica così come l’Inter. Tutti mi hanno aiutato e spero di stare qui tanti anni».