Inter, superato anche lo ‘spauracchio’ asterisco: che differenza in due anni!

Non giriamoci troppo intorno: una volta visto l’asterisco in classifica, quasi tutti i tifosi dell’Inter sono tornati con la mente alla gara di Bologna di due anni fa. Un brutto ricordo spazzato però via dal perentorio 4-0 sull’Atalanta.

TABÙ CANCELLATO – Il primo pensiero alla vista del recupero della gara tra Inter e Atalanta è andato sicuramente a quando, due anni fa, l’asterisco rimase a lungo accanto al nome dei nerazzurri a causa della partita a lungo rinviata contro il Bologna. I recuperi, si sa, non sono mai particolarmente apprezzati dai tifosi. Specialmente dopo un brutto ricordo come quello citato sopra. Tuttavia, l’Inter in questa stagione si dimostra più forte di tutto, anche della pressione e dei ricordi. Un 4-0, quello rifilato all’Atalanta, che spazza via ogni timore e ogni “trauma”. E, finalmente, senza l’asterisco si può finalmente tracciare un bilancio veritiero di questa classifica che, a dodici partite dalla fine vede i nerazzurri a +12 e +16 rispettivamente sulle due “inseguitrici” Juventus e Milan.